Allar Hint: Anett tegi kõik selleks, et Kerberil mitte mängida lasta

"Kui vaadata tema mängupilti, mis on viimastel aastatel ja kuudega muutunud, siis ta on muutunud palju küpsemaks," sõnas Hint intervjuus ETV saade "Ringvaade". "Ta suudab neid punkte mängida kui võrdne võrdsega. Tal ei ole sellist ärakukkumist viimastel kuudel olnud."

Kuigi Kerber on maailma esimene ja Kontaveit alles 68., siis edetabelikoht ei näita Hindi sõnul kõike. "Anett on viimastel nädalatel näidanud, et on Top 10-le ja Top 5-le väga lähedal: võit Muguruza üle, hea mäng Šarapovaga, kes hetkel ei ole top kümnes, aga on seal olnud. See kõik annab alust uskumaks, et tegelikult on kõik võimalik ja mängutaseme vahe ei ole nii suur. Tennises on üks-kaks punkti kuskil oluliselt tähtsamad kui võib-olla kogu mäng kokku."

"Tegelikult oli Anett esimeses setis 2:4 taga ja võitis kümme geimi järjest. Fantastiline mäng Anetilt! Ta tegi kõik selleks, et üldse mitte Kerberil mängida lasta. Ta on muutunud füüsiliselt paremaks. Kes vaatas mängu, treener ütles ju ka mängu ajal, et me teame, et sa oskad kõvasti lüüa, aga mängi palli. Sisuliselt pärast seda ta mängis-mängis-mängis ja vastane eksis. Seal ei olnud muud võimalust."

Kui Kerberi jaoks oli tegemist turniiri esimese kohtumisega, siis kvalifikatsioonist alustanud eestlannal oli juba kolm matši seljataga. "Ja need ei olnud kerged mängud: kaks mängu otsustavas, üks mäng ka Petkoviciga suhteliselt tasavägine," ütles Hint. "Kindlasti see ei ole lihtne ja muutub mingi hetk kurnavamaks. Teistpidi, Aneti jaoks on see suur turniir. Väga tihti sa sellistel suurtel turniiridel suure väljaku peal ei mängi. Kõik need eelmised mängud annavad enesekindlust, mis on Aneti jaoks väga tähtis."