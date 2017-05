Kontaveit: ma loodan, et see on alles algus

"Ma loodan, et see on alles algus ja mul on nii hea meel," lausus Kontaveit intervjuus ETV saatele "Ringvaade". "Kindlasti tekitab positiivseid emotsioone. Mingit pinget see esialgu küll ei tekita."

Kuidas konkurendid temaga mängimisse suhtuvad, ei oska Kontaveit väga täpselt öelda. "Ma usun, et nad on ka tähele pannud, et mul on viimasel ajal hästi läinud. Keegi ka otseselt ei arva, et tuleb kerge mäng."

Tänase mängu eel oli Aneti sõnul põhiline mitte üle mõelda. "Täna oli põhiline eesmärk võtta seda kui iga teist mängu ja keskenduda enda asjadele. Mitte mõelda sellele, kes mu vastas on."

Järgmisena ootab eestlannat Horvaatia tennisist Mirjana Lucic-Baroni, kes maailma edetabelis hoiab 22. kohta. "Nagu ikka - rutiin: tuleb sellest mängust taastuda, puhata ja võib-olla tuleb juba homme uueks kohtumiseks valmis olla."