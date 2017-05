Margus Silbaum tuli jõutõstmise Euroopa meistriks

Kokku osales võistlusel 235 sportlast, nendest 138 mees- ja 97 naissportlast kokku 22 erinevast riigist. Eestlastest osalesid Margus Silbaum, Mihkel Ruut, Mark Kihu ja Agris Reppo.

Edukamaks eestlaseks osutus Margus Silbaum, kes saavutas esikoha meeste avatud klassis kaalukategoorias kuni 93 kg, tulemusega 890 kilogrammi kolme tõste kogusummas.

Noorte arvetuses sai Mihkel Ruut hõbemedali kaalukategoorias kuni 120 kg, tulemusega 617,5 kg. Mark Kihu tuli neljandaks kaalukategoorias kuni 93 kg, tulemusega 600 kg. Juunioride arvestuses kaalukategoorias kuni 83 kg tuli Agris Reppo seitsmendaks, tulemusega 600 kg.

"Kõik mehed tegid kõva võistluse. Teha isiklikke rekordeid välisvõistlustel — see on suur asi. Kindlasti on selles suur roll ka treener Peep Pällil. Margus sai teenitult kätte selle, mille nimel ta on aastaid tööd teinud. See lisab kindlasti sportlasele motivatsiooni," kommenteeris võistlustulemusi Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.