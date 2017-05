16-aastase talendi korvpalluritee jätkub Kaunases

Kaspar Lootus (s. märtsis 2001, 200 cm ketsidega – eile mõõdetud – toim.) on KK Pauluse kasvandik, kes alustas korvpallitrennidega Johan Kärpi juures esimese klassi poisina. Viimasel paaril aastal on teda treeninud ka Kaunasest pärit Pauluse treener Zilvinas Strazdas.

Leping Kaunase klubiga sõlmiti 1+1 aastaks. Tornado Korvpallikool on Kaunase edukaim, poiste arvutl suurim, võibolla mitte nii nimekas nagu Žalgirise baasklubi Sabonise Korvpallikool, kuid asjassepühendatute jaoks sama tugev ja prestiižne.

„Olen isiklikult Leedu koolkonna suur austaja,“ sõnas Kärp. „Kaspar on käinud kahel aastal Tornado suvelaagris ja meil jäi seal jutt, et kui ta peaks hakkama välismaale minema, võtame nendega ühendust. Kuna mullu tegi Kaspar EYBL-is head statsi, tekkis huvi Itaaliast. Kuid me mõtlesime, et võiks selle Leedu teemaga edasi minna. Nii see läks.“

Kärp lisas: „Tulime pühapäeval siia, kolmeks päevaks testimisele, treeningutele. Juba teise päeva täistrenni lõpus anti mulle siit treenerite poolt selgelt mõista, et Lootus on poiss, kelle nad avasüli vastu võtavad. Nad muidu väljast eriti poisse ei värba, pole mõtet. Tornado on minu silmis ideaalne koht arenemiseks. Kõik noorteliiga mängud käivad elu ja surma peale.“

„Ta hakkab mängima 2000 s poiste klubis, mis mängib kõrgeimas ehk esimeses divisjonis, lisaks meeste III liigas (mis on tasemelt ehk meie esiliigast kõvem), samuti jagatakse talle natuke mänguaega omavanuste (2001 a) poiste liigas, ja seda ka nüüd playoff’is. Leedulaste vastukaja oli veel selline, et oma tasemelt võiks Kaspar olla Leedu 2001 a koondise mängija.“

Kaspar Lootus on õnneks siiski Eesti U-16 koondise mängija. Suvel mängib meie koondis Gert Prantsi ja Priit Vene juhendamisel A-divisjoni EM-il (9.-20. august Podgorica). Kokkulepe näeb ette, et pärast EMi siirdub noormees Leetu, kus talle tehakse kümnepäevane taastuv eriprogramm.

Nüüd jääb üle lahendada veel olme pool. Kuna Lootus ei ole Audentese Spordigümnaasiumi õpilane, tuleb tegeleda tema e-õppe küsimusega, samuti tegeleda elukohaga Kaunases. Neil teemadel olid eile juba vestlused ka EKL-i presidendi Jaak Salumetsaga.

Kaspar Lootus tegi tänavu kaasa KK Pauluse eest G4S Noorteliiga U-16 sarjas (keskmiselt 25,4 pt), Saku II liigas Pärnu Mets meeskonnas (7,8 pt, 5,4 lp) ning pisteliselt ka Pärnu Sadama eest Alexela KML-is (kahes mängus kokku 17 minutit).