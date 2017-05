Staarajakirjanik paneb end proovile uues ametis

Tegemist on algajatele mõeldud grupiga, mis on mõeldud eelkõige neile ratturitele, kelle treenitus pole kõige parem või kes teevad alaga tutvust ja pelgavad seetõttu suures grupis sõita. Rühmajuht Pullerits koordineerib seltskonna tööd, juhendab algajaid rattureid ja hoiab tempot jõukohasena. Tervisesõidule on oodatud ka mägiratast omavad rattasõbrad.

Tänavu on iga Filter Maanteekarikasarja etapi tervisesõidul rühmajuhiks avalikusele tuntud inimene. Kuusalus peetud avavõistlusel tegutses selles rollis tuntud telenägu ja Filter Maanteekarikasarja patroon Hannes Hermaküla.

Filter Elva Rattapäeval saab valida 87 ja 44 km pikkuste etappide vahel. Stardi- ja finišilinnak on viidud linna teise serva Saint-Gobain Sekurit hoone juurde aadressil Kirde 2. Muudatus tehti turvalisuse huvides, sest senimaani oli kilomeeter enne finišit raudteeülesõit.

Eelmisel aastal võitis Filter Elva Rattapäeva Norman Vahtra (Rein Taaramäe Rattaklubi).