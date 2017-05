Klavani koduklubi võib Inglismaal ees oodata lisakohtumine

Premier League'is on seis enne viimast vooru väga tuline - viiendal kohal olev Arsenal on Liverpoolist punktiga maas ning viimases voorus läheb Arsenal kodus vastamisi Evertoniga ning Liverpool võtab kodus vastu järgmisel hooajal Championshipis mängiva Middlesbrough. Nii Evertonil kui Middlesbrough'l pole enam miskit kaalul - kõik on nende jaoks juba selge ehk Everton läheb Euroopa liiga eelringidesse ning Middlesbrough on kindlalt Championshipi langemas, vahendas Soccernet.ee.

Lisamänguks peab Arsenal näiteks tegema Evertoniga 1:1 viigi ning Liverpool kaotama kodus 0:2 Middlesbrough'le. Siis on punktide arv võrdne ning väravate vahe samuti. Sama kehtib ka siis, kui Arsenal ja Everton mängivad 2:2 ning Liverpool kaotab 1:3 jne. See tähendab, et Arsenal ja Liverpool peavad lisamängus omavahel kohtuma ning võitja läheb Meistrite liiga eelringi, kaotaja peab leppima Euroopa liigaga.