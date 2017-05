Venemaa minister: Šarapova pidanuks vabapääsme saama

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad otsustasid eile, et turniiri kahekordsele võitjale Maria Šarapovale ei anta vabapääset.

Aprillis 15-kuuliselt dopingupausilt naasnud venelanna asub maailma edetabelis 211. kohal ja seetõttu ta võistlusele automaatselt ei pääse.

Venemaa peaministri asetätitja spordi, turismi ja noorsoopoliitika valdkondades Vitali Mutko pole otsusega rahul. "Me ei saa sinna midagi parata, kuid Šarapova oleks turniiri kahekordse võitjana pidanud vabapääsme saama," lausus Mutko. "Aga las see jääb korraldajate südametunnistusele ja ma usun, et Šarapova mängib tulevikus veel suurturniiridel."