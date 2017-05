Erki Kahro võitis Soome meistrivõistluste avaetapi

Võistluspäeva alustas Erki Kahro oma grupi ajasõidu neljanda kohaga, mis andis finaalidesse suhteliselt hea stardipositsiooni.

Avasõidus möödus Kahro peagi stardi võitnud SuperMoto kunagisest maailmameistrist Mauno Hermunenist ning hakkas järgnevatega vaikselt vahet sisse sõitma ning võttis lõpuks kindla sõiduvõidu. Teiseks sõitis end Soomes elav eestlane Karl-Robert Reinike ja kolmandaks soomlane Joni Roos.

Teises sõidus haaras Kahro aga kohe liidrikoha nign sellest sõidust tuli samuti kindel võit, teisena lõpetas seekord Roos ja kolmandana avasõidu neljas mees Teemu Keljo.

Kahe sõidu kokkuvõttes kogus Kahro meistrivõistluste arvestuses maksimaalsed 50 punkti, talle järgnesid Roos 42 ja Keljo 38 punktiga.

"Hooaeg algas paari päris lootustandva sõiduga Belgias ja Hollandis ning tundus, et hooaja eel tehtud kõva töö on ennast õigustanud ja tunne tsikli seljas oli väga hea. Siis aga kukkusin ühel kodusel võistlusel ja murdsin rangluu. Peale operatsiooni oli 2,5 nädala pärast Langel esimene EMV etapp ja seal tuli valuga pooleks punktid koju tuua, et kohe esimese etapiga hooaja medalilootused kaduma ei läheks," rääkis oma aasta esimestest katsumustest Kahro. "Soome etapp oli esimene korralik võistlus peale vigastusepausi ja seal läks mul endalegi üllatusena väga hästi. Ma ei osanud üldse ette kujutada, kuidas mul kestvus ja jõud 30 minutilise sõidu jaoks on. Pidasin aga mõlemad sõidud enam vähem lõpuni vastu ja suutsin kaks sõiduvõitu võtta. Siit ja sealt andis sõidupaus küll tunda, aga üldiselt võib võistlusega rahule jääda. Siit edasi teen kõvasti tööd, et teiseks EMV etapiks uuesti heas vormis olla ja eesmärk on seal korralik tulemus teha, et end medalikonkurentsis hoida."