Roomas mängu pooleli jätnud Šarapova ei pääse otse ka Wimbledoni

Eile teatasid Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad, et ei anna aprillis 15-kuuliselt dopingupausilt naasnud Maria Šarapovale vabapääset.

Maailma edetabelis 211. kohal oleva 30-aastase venelanna jaoks kujunes eilne päev kui õudusunenäoks, sest vigastuse tõttu pidi ta Rooma WTA turniiril 4:6, 6:3, 2:1 eduseisult andma Horvaatia esindajale Mirjana-Lucic Baronile loobusmisvõidu. See tähendas, et viiekordne suure slämmi turniiri võitja Šarapova ei pääse otse ka Wimbledoni. Selleks oleks pidanud ta Itaalia pealinnas vähemalt poolfinaali jõudma. Nüüd tuleb venelannal loota, et ta saab inglastelt vabapääsme, mis selgub 20. juunil.

"Ma kahjuks pidin vasaku jala kerge reievigastuse tõttu matši pooleli jätma," lausus Šarapova Roomas. "Trauma suurus selgub pärast täpsemaid uuringuid, kuid ma tänan korraldajaid, kes andsid mulle võimaluse sellel turniiril osaleda."

Maailma edetabelis 22. kohal olev Lucic-Baroni ootab Roomas endale kolmanda ringi vastast paarist Angelique Kerber (WTA 1) - Anett Kontaveit (WTA 68).