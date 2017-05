VIDEO | Kontaveit lükkas maailma esireketi auti 6:4, 6:0

Kontaveit jäi avasetis viiendas geimis oma servil 0:40 taha ja kuigi suutis kolm murdepalli päästa, sai sakslanna siiski oma tahtmise. Seti lõpp kuulus aga eestlannale, sest kaotusseisus 2:4 murdis ta kahel korral maailma esireketi pallingu ja võitis avaseti 6:4.

Teises setis oli Kontaveidi ülekaal ootamatult selge. Eestlanna võitis vaid 23 minutiga kõik kuus geimi ja pääses edasi kolmandasse ringi.

Vaata võidupunkti:

Anett Kontaveit shocks World No.1 Kerber 6-4, 6-0 in @InteBNLdItalia Second round! pic.twitter.com/NtgynRsxzJ — WTA (@WTA) May 17, 2017

Järgmisena läheb Kontaveit kokku horvaat Mirjana Lucic-Baroniga (WTA 22.), kes sai teises ringis loobumisvõidu Maria Šarapovalt. Omavahel nad seni kohtunud ei ole.

Hetki mängust:

Wonderful play from @AngeliqueKerber to get out of a tricky service game! #ibi17 pic.twitter.com/kXTiLvQEMv — WTA (@WTA) May 17, 2017

Kontaveit breaks back and edges ahead in the first set! #ibi17 pic.twitter.com/b1O6XaIz0K — WTA (@WTA) May 17, 2017

FOUR straight games!



Kontaveit snatches the first set 6-4! #ibi17 pic.twitter.com/vTA7pWYED5 — WTA (@WTA) May 17, 2017

Statistika (Kontaveit - Kerber):

Ässad 6 - 0

Topeltvead 2 - 1

Esimese servi õnnestumise % 68 - 72

Punkte esimesest servist (%) 73 - 45

Punkte teisest servist (%) 64 - 47

Murdepallid 5/8 - 1/4

Kogupunktid 60 - 37

Enne mängu:

Eestlanna ja sakslanna duell leiab aset peaväljaku kolmanda matšina. Enne peetakse kaks mängu meeste turniiril, kus jaapanlane Kei Nishikori kohtub hispaanlase David Ferreriga ning seejärel lähevad vastamisi Ferreri kaasmaalased Nicolas Almagro ja Rafael Nadal. Esimene mäng algab peaväljakul Eesti aja järgi kell 13.00.

Kvalifikatsioonis kaks vastast alistanud ning põhiturniiri avaringis Saksamaa esindajast Andrea Petkovicist jagu saanud Kontaveidile on see Itaalia pealinnas viie päeva jooksul neljandaks matšiks, Kerberi jaoks aga esimeseks vastasseisuks.