Belgias jätkav Anderson: mul on täitmata unistusi

Castors Braine'i eduloo üks alustalasid, klubile neljanda järjestikkuse meistritiitli kindlustanud mängu järel korvirõngalt võrgu maha lõiganud Merike Anderson on äärmiselt rahul, et peatreenerina jätkab kiiret mängu viljelev ja temasse uskuv lätlane Ainars Zvirgzdinš, ja et klubi juhtkond otsustas tiimi registreeida uueks hooajaks Euroliigasse. "Olen õnnelik, et saame taaskord kätt proovida Euroliigas," ütles Anderson ETV spordisaatele. Anderson lisas, et klubi on 11 mängijaga juba lepingud sõlminud, kellest viis jäävad sellest hooajast samaks.

Anderson oli tänavu naiskonnas koormuse poolest mängija number kaks. Uueks hoooajaks on tiimi komplekteeritus parem ja 35-aastane tagamängija usub, et koormus jaguneb siis ühtlasemalt. "Ma võin mängida 30 minutit aga ma arvan, et ma ei peaks nii palju rassima, sest meil on ka nooremaid ja teravamaid mängijaid," tunnistas Anderson. "Kui saaksin 20 minutit mängida, siis suudaksin vähem eksida ja olla võistkonnale kasulikum."

Andersoni meelest on tema välismaal viibitud aja juures naiste korvpall muutunud. "Mäng on väga kiireks läinud," tõdes Anderson. "Vabamängu ning kate-kattest-mängu on rohkem kui kümme aastat tagasi. Välismaal mängisin esimest korda step-out ehk suur mängija tuli kattest kaks sammu ette välja, siis oli trappimine ja mindi tagasi rotatsiooni. Seda Eestis ei teinud ja ma ei osanud isegi mõelda sellele."

Järgneva kuu puhkab Anderson klubi juures noori aidates ja siis algab juba ettevalmistus eurohooajaks.