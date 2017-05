Narva rannahooaeg algas Vägilase jooksuga

Narva Vägilase jooksu esimene etapp toimus 14. mail mööda Narva promenaadi, keskusega Joaoru puhkekeskuse juures. Ilm ületas kõik ootused ning lisaks osalejatele tõi päikeseline ilm rajale ka palju pealtvaatajaid, kes ülimalt elavalt ja innustavalt kõigile kaasa elasid.

Võistluspäev algas lastejooksudega, kus stardid anti kolmes vanusegrupis ning kokku osales ligi 80 väikest vägilast. Igale vanuseastmele oli vastava raskusega rada, mis kulges võistluskeskuses ja selle lähiümbruses – joosta sai linnuse mäest üles-alla, läbi rehvide ja „ämblikuvõrgu“, roomata takistuste alt ja ronida takistuste pealt, kõndida mööda tasakaaluköit.

Keskpäeval sai stardi põhijooksu esimene jooksugrupp, kümme minutit hiljem teine. Põhijooksus osales 123 võistlejat, kellel tuli läbida kolmekümne nii tehis- kui ka loodusliku takistusega pikitud kaheksakilomeetrine rada.

Rada kulges esmalt allavoolu, tuli tagasi võistluskeskuse alale ning liikus seejärel suuremate kõrvalepõigetega ülesvoolu. Narva üllatas korraldajaid kui ka osalejaid oma reljeefsusega - nii palju oli erinevaid nurgataguseid ja rohealasid, kus tekkis tunne justkui oleks tegu mõne välismaise mäestiku või maastikulõiguga.

Väljakutsuvaimaks takistuseks peeti rippes mööda koormarihma Narva jõe kanali ületamist. Raskus tulenes ilmselt sellest, et takistus paiknes raja lõpuosas ning sellele eelnenud jooks ja takistused olid oma jõu juba nõudnud. Kui rada oli üldjoontes võimalik kuiva jalaga läbida, siis antud takistus andis soovijatele võimaluse ka korralikult märjaks saada ehk koormarihmast loobuda ning ujudes teisele kaldale jõuda. Keerukamate takistuste hulka kuulusid ka käterippes läbitavad kolm tellingutest konstruktsioon, kus paljud võistlejad otsustasid juba eos karistusülesande kasuks. Need takistused polnud väljakutsed vaid osalejatele - ka rajameistritele oli just nende takistuste kokkupanek kõigi takistuste hulgast kõige keerulisem ülesanne.

Lisaks kanaliületamisele oli sel korral veel kaks uuemat takistust, mis osalejatele enim meelde jäid – tasakaalukiik ning rehvide kantimine.

Raja läbimises oli teistest selgelt üle Sander Linnus, kelle tulemuseks märgiti 32.40. Andrus Hellerma lõpetas ajaga 37.54 ning kolmandana finišeerinud Rene Post ajaga 38.43. 40 minutist kiiremini suutis raja läbida veel Gunnar Kingo (38.48). Naistest oli parim Minna Kuslap (43.27), kes tuli üldarvestuses 14. kohale. Kuslapile järgnesid kolm minutit hiljem Ksenia Pribõlovskaja (46.38) ja Sofia Balabanova (46.51).

Seiklushundi projektijuht Arvi Anton võtab võistluse kokku: “Narva võistlust korraldama minek oli kindlasti ambitsioonikas ning mõneti ka hirmutav. Õnneks leidsime kohapealt hea partneri Motus Spordiklubi, kes aitas meid Narvas kõiksuguste asjaajamistega ning nende poolt tuli ka tõlketöö. Usun, et vaatamata mõningatele viperustele saime võistluse korraldamisega hästi hakkama. Suutsime võtta maastikust viimast ning pakkuda osalejatele enneolematute vaadetega rada!

Narva on ilus linn ning olen kindel, et kõik sellele võistlusele kohale tulnud osalejad ise selles ka veendusid. Samuti oli väga külalislahke Narva Linna Arenduse poolt hallatav Joaoru puhkekeskus ning ma usun, et see on ka üks ilusamaid kohti, kuhu võistluskeskust püstitada. Rajal olid ka mõned uued takistused ning tundus, et osalejatele meeldisid need väga. Eesmärgiks ongi meil pakkuda igal võistlusel midagi uut, samas midagi, mis sobituks kokku ka antud võistlusmaastikuga. Korraldusmeeskond kulutas kõva hulga töötunde, kuid tore oli näha, et ka pärast pikka ehitamist, võistluse läbiviimist ja asjade pakkimist oli säilinud huumorimeel ning kõige lõpetuseks sai Narva jões koos kuue mehega tehtud üks tähistav lõpusuplus!,” lisab Anton lõpetuseks.

Vägilase jooksu teine etapp toimub 2.juulil Tartu linnas Emajõe kallastel ning kolmas etapp traditsioonilises paigas, Lähtel.