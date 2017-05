Salva Basket Cup toimub tuleval nädalavahetusel suuremana kui iial varem

Juba kaheksandat aastat on noortel korvpalluritel kevadeti põhjust end Tartu poole tulema sättida – seda Salva Basket Cupiks, mida Tartu noortekorvpalli lipulaev BC Tartu Korvpallikool, endise nimega Rocki Korvpallikool, koduväljakutel korraldab. Tänavu on 19.-21. maini toimuv korvpallifestival õige suured mõõtmed omandanud – 600 osalejaga on tegu suurima turniiriga, mida Lõuna-Eestis kunagi korraldatud.

Reedel algav turniir hõlmab tänavu lausa viit vanuseklassi – nelja poiste (U13, U11, U10 ja U9) ja üht tüdrukute (U12). Oma osaluse on registreerinud 50 võistkonda, kes tulemas Eestist ja mitmetest lähiriikidest – Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaalt ja Soomest.

„Tänavu oleme SBC korraldusmeeskonnaga asja suurelt ette võtnud,“ sõnab eeloleva nädalavahetuse kohta Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noortekorvpalli juht Gert Prants. „700 inimese Tartusse toomine ei ole olnud lihtne ülesanne ning turniiri peakorraldajal Janeli Lilleallikul on toimetamist olnud oktoobrikuust saati. Viimane turniirieelne nädal on mõistagi kõige pingelisem, kuid lõpusirge paistab ja ootame oma töö kulminatsiooni pikisilmi.“

Seekord on osalejatering sattunud küllaltki rahvusvaheline, mis pakub kõigile võistkondadele suurepärast võimalust jõudu katsuda ka täiesti tundmatute vastastega. „Kogemus, mille osalejad rahvusvaheliselt turniirilt saavad, on nende arengu seisukohast väga oluline – pidevalt samade vastastega mängida arendab vähem. See, et ka kaugemad meeskonnad on võtnud vaevaks tulla, tähendab meile palju,“ rõõmustab Prants.

Kui eelnevatel aastatel on mängudeks piisanud Tartu Ülikooli spordihoone neljast pallisaalist, siis sel aastal tuli lisaruumi võtta Turu tänava spordihoone kahe saali näol. Tartu Ülikooli spordihoones algavad mängud nii reedel, laupäeval kui pühapäeval kell 9.00, Turu tänaval reedel kell 9, laupäeval 10.15 ning pühapäeval kell 10 hommikul.