Magnus Kirt on sihikule võtnud MM-i finaalikoha

Hooaja avavõistlusega jääb ta rahule mitmel erineval põhjusel. "Esiteks see, et alustasin hooaega 80-meetrise odakaarega. Teiseks, et viskasin tulemuse kohe avakatsel ja kolmandaks, et jõudsin taolise tulemuseni välismaal," ütles Kirt Vikerraadiole. "Varem olin välismaal vaid korra 80 meetri joone alistanud, kui sain sellega hakkama eelmisel aastal Riias."

Eesti kõigi aegade edetabelis 86.65-ga teist kohta hoidev Kirt on suve peaeesmärgiks seadnud Londoni maailmameistrivõistlustel finaali jõudmise. "MM-i norm 83 meetrit on mul kogu talve kuklas olnud. Suhtun sellesse pikkusesse aupaklikult, sest ise olen kaugemale visanud kolmel korral," tunnistas Kirt. "MM-il lähen püüdma kohta finaalis, sest väiksematel eesmärkidel pole minu vanuses enam mõtet. Finaalikoht on minu jaoks täiesti teostatav."

Odaviske maailmatase on viimastel aastatel olnud tõusuteel. Tänavust maailma edetabelit juhib sakslane Thomas Röhler 93.90-ga. "Maailma tipus on erinevat tüüpi viskajad, mis motiveerib mind," lausus Kirt. "See näitab, et pole kindlat tüüpi, kes läbi lööks."

Talvel lõppes Kirdi ja tema treeneri Risto Mätase koostöö, sest Mätasel ei jäänud töö ja oma sportlaskarjääri kõrvalt hoolealuse jaoks piisavalt aega. 27-aastase Kirdi sõnul on tal aga piisavalt teadmisi ja kogemusi, et ise toime tulla. Pealegi leidub alati neid, kes kõrvalt nõu ja jõuga aitavad. "Iseenda analüüsimine on huvitav, aga Eestis on ka häid abilisi, kellele toetuda," sõnas Kirt. "Hooaega alustasin hästi, kuid maailma mastaabis ei tähenda see tulemus midagi. Pean just välismaal paremaid tulemusi tegema ning ka mulle ei meeldi olla ainult Eestis hästi viskaja mees."