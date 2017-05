Eesti rannajalgpallikoondis võõrustab kuu lõpus Soomet

Eesti ja Soome on varasemalt kohtunud kahel korral. 2009. aastal suutsime põhjanaabrid Pärnu rannas 4:1 alistada, kaks aastat hiljem Soomes Poris toimunud kohtumine lõppes eestlaste võiduga pärast 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaega penaltiseerias.

Rannajalgpallikoondis on suveks vormi kogumas. Lisaks erinevatele treeningutele Eestis on käidud tänavu ka treeninglaagris Hispaanias. Eesti näitas head taset ka treeningkohtumistes, kui Hispaania laagris mängiti kahel korral maailma tippu kuuluva Šveitsiga. Esimese mängus jäädi nimekale vastasele alla 3:7, teises 7:10. Koondise tippsündmuseks on tänavu Euroliiga, mille etapid toimuvad Venemaal, Ungaris, Aserbaidžaanis ja Hispaanias. Eesti võtab suure tõenäosusega osa etapist Moskvas, mis toimub 28.-30. juulini.

Pühapäeva, 28. mail jagub Kakumäel tegevust igale maitsele, sest lisaks toimub ka Kakumäe kodukohvikute päev. Kui Eesti – Soome matš algab kell 14.30, siis rannajalgpalliga tehakse algust juba päeva esimeses pooles, mil Haven Kakumäe rannaareenil leiab aset kaasahaarav turniir kuue meeskonna osavõtul. Päeva juhib Kaarel Kose.