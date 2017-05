Anu Säärits: Kerber on haavatav

Kontaveidil on olnud tihe mängugraafik ja näiteks Roomas on homne duell tema jaoks viimase viie päeva neljandaks mõõduvõtuks. Kerber seevastu alles alustab Rooma turniiri ja eelmise võistluse Madridis pidi ta vigastuse tõttu pooleli jätma. "Kerber on haavatav, sest ta pole viimasel ajal väga hea olnud," ütles "Terevisiooni" stuudios käinud ETV spordireporter Anu Säärits.

Tähtsamaks peab Säärits hoopis aga seda, et tippturniirid annavad eestlannale juurde kogemusi. "Kui mullu kooli kõrvalt tennist mängides pidas Kontaveit 44 matši, siis tänavu on tal neid kirjas juba 38. Anett on olnud edukas, sest 29 võidu kõrval on kaheksa kaotust," rehkendas Säärits. "Üleöö aga ei juhtu midagi ja Kontaveidile ongi praegu oluline kogemuste omandamine."