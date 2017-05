TÄNA | Kangertit ootab Itaalia velotuuril ees eraldistardist sõit

Esimene startija Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe pääseb rajale kell 13.45. Kell 17.24 antakse lähe Giro üldliidrile Nairo Quintanale (Movistar), vahendas Rattauudised.ee.

Head võimaluseks üldliidriks tõusta on kokkuvõttes kolmandat kohta hoidval Tom Dumoulinil (Team Sunweb), kes jääb Quintanast maha 30 ja Thibaut Pinot’st (FDJ) 2 sekundit. Quintana möönis, et võib täna roosast liidrisärgist ilma jääda.

“Annan temposõidus endast parima ja jään ootama, kui läheme tagasi mägedesse,” lausus Quintana. “Loodan vaid, et ma ei kaota liiga palju aega. Samas teame kõik, et Dumoulin on väga kiire ja selle ala spetsialist. Ma olen heas vormis ja tunnen end hästi. Enne võistlust pole mõtet arutleda teemal, mitu sekundit või minutit kaotan. Seda saame teada pärast võistlust. Rada pole väga tehniline ja tugevaid mehi saadab edu. Tee kulgeb valdavalt sirgelt ja see tähendab, et tuleb palju vändata.”