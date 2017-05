Rootsi ja Valgevene lõpetasid alagrupiturniiri võidukalt

A-alagrupi tänases esimeses mängus sai Rootsi 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) jagu Slovakkiast ning kogus seitsmest mängust 16 punkti, millega on hetkel Venemaa järel ja USA ees teine.

B-alagrupis võttis teise järjestikuse võidu Valgevene, alistades 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) Norra. Skandinaavlased lõpetasid alagrupi kaheksa punkti ja kuuenda kohaga ning ühe silma vähem kogunud Valgevene oli eelviimane ehk seitsmes, mis jättis nad ka tulevaks aastaks eliitseltskonda püsima.

A-alagrupi kaks viimast kohtumist on määrava tähtsusega. Eesti aja järgi kell 17.15 selgitavad grupi võitja Venemaa ning USA, kes on teeninud vastavalt 17 ja 15 punkti. Kell 21.15 otsustavad aga viimase edasipääseja Saksamaa ja Läti. Mõlemal meeskonnal on turniiritabelis hetkel 9 silma.

B-alagrupist on edasipääsu taganud Kanada, Tšehhi, Šveits ja Soome. Kell 17.15 kohtuvad Tšehhi - Šveits ning kell 21.15 Kanada - Soome.