Euroliiga seisukoht: absurdne koondisemängude kalender pole meie probleem

"Nii NBA kui Euroliiga on selles küsimuses oma positsiooni juba ammu välja öelnud," vahendas Bertomeu sõnu Sportando portaal. "Meil oli poolteist aastat tagasi kokkusaamine, kus klubid otsustasid, et nad ei toeta FIBA uut plaani. Ja me oleme seda seisukohta hoidnud."

"Meil on juulis uus kokkusaamine, kus arutame ka uue hooaja kalendrit. Võib-olla saame Eurocupi sarja arvestades veidi vastu tulla, kuid Euroliigas on sisuliselt võimatu seda teha. See pole meie probleem. See on selle organisatsiooni probleem, kes teeb absurdse kalendri turniiri jaoks, kus parimad mängijad üldse osaleda ei saagi."

Bertomeu sõnul tuleks koondisemänge korraldades arvestada nii fännide kui mängijate vajadustega. Praeguse seisuga on tema arvates koondisemängud juba enne algust oma tähtsuse minetanud, kuna NBA ja Euroliiga pallurid ei saa hooaja keskel toimuvates mängudes klubidest minema.

"Ma ei saa aru, kuidas nad saavad Euroliiga klubidelt nõuda seda, mida nad pole valmis nõudma NBA klubidelt. Sellest ei saa keegi aru. See projekt ei ole mõistlik ning FIBA peaks asja ümber vaatama. Meie oleme viimased neli aastat pakkunud omapoolseid võimalusi, kuid teisel pool pole olnud kuulajat."