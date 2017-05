Endine Bayerni ja Man City mängumees teatas karjääri lõpetamisest

Portaal Soccernet.ee vahendas praegu Malagat esindava 36-aastane Demichelise sõnu: "Pean olema aus enda, oma tiimi, treenerite ja mõistagi elukutse vastu, mis on andnud mulle kõik. See on põhjus, miks olen otsustanud jalgpallist loobuda."

"Lõpp tuli, sest ma taipasin, et olen kaotanud jõu oma jalgades ja võimu oma keskendumises," lisas 51 korral Argentina koondist esindanud kaitsemees.

"Mul oli kaks meeskonda, milles lõpetamisest ma unistasin. Üks oli River Plate (seal sai mehe karjäär hoo sisse - K. E.) ja teine oli Malaga, seega ma täitsin oma professionaalse unistuse," ütles 2011. aastal Bayernist lahkumise järel Malaga liitunud ning seal 2013. aastani mänginud ning tänavu talvel klubiga uue viiekuulise lepingu sõlminud pallur.