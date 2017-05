Laupäeval toimuvaks Maijooksuks lubatakse ilusat ilma ja osavõturekordit

Juba kolmekümnendat korda toimuv Eesti ja Baltimaade suurim naiste liikumis- ja tervisesündmus SEB Maijooks toob Tallinna Lauluväljakule seitsme kilomeetri pikkusele jooksu- ja käimisrajale tuhandeid tublisid naisi, neidusid ja tütarlapsi. Võimatu pole 30-aastase ajalooga suursündmuse uue osavõturekordi sündimine. Koos lastejooksudel osalejatega oli arvukaim osavõtt kolm aastat tagasi, kui Lauluväljakul käis liikumisrõõmu nautimas koguni 16299 suurt ja väikest maijooksulist. Kõigil seni toimunud Maijooksudel on osalenud kokku enam kui kakssada tuhat liikumisharrastajat.

30. SEB Maijooksu programm algab esmakordselt kavas oleva MyFitnessi trennihommikuga, kus tutvustatakse erinevaid treeningstiile Eesti parimate treenerite juhendamisel. Trennihommikul osalemine on kõigile maijooksulistele tasuta.

Keskpäeval astub ühes ansambliga Bombillaz publiku ette Karolin, kellest ajendatuna sai Maijooks kolmkümmend aastat tagasi alguse. Arstid arvasid, et sünnitraumaga ilmale tulnud tüdruk ei hakka kunagi käima. Igapäevane visa treening aga tõstis Karolini jalule ja see oli nii võimas sõnum elust enesest, mida Karolini ema, omaaegne Maijooksu algataja, Anne Lill tahtis tingimata kõikideni viia. Usus, et kui emad ise liikumisrõõmu avastavad, oskavad nad seda ka oma lastele pakkuda ja nendega ühes tervemat ja paremat elu nautida. Sellest ideest Maijooks 1988. aastal sündiski.

Lauluväljaku Mere värava lähistel algab kell 11.30 lõbus Draakoni Lastejooksude programm Venno Loosaare “Tibu” juhtimisel kuni kaheteistkümneaastastele lastele, millest osavõtt on kõigile tasuta. Kõik osalejad saavad kommikoti, joogi ja diplomi. Korraldajad soovitavad aja paremaks planeerimiseks tutvuda stardiaegadega ning lapsed eelregistreerida SIIN.

Kell 13.00 alates starditakse Laulukaare esiselt mõneminutiliste intervallidega paari tuhande suuruste gruppidena seitsmekilomeetri pikkusele jooksu-, käimise- ja kepikõnnirajale. Rajal asuvates ergutuspunktides elavad koos pealtvaatajatega maijooksulistele täiel rinnal kaasa lõbusaid rütme mängivad pillimehed ansamblist Igihaljas Seitse ning eksootilised Kuuba akrobaadid Tallinki laevadelt, lõpuspurdiks antakse hoogu juurde Jookupartneri ja Sky Radio ergutuspunktides. Saku Vichy Vitamin joogipunktides pakutakse vett ja värskendavat vitamiinijooki. Kõiki lõpetajaid ootab kingikott SEB Maijooksu partneritelt ja traditsiooniline laevareisi superpakkumine Tallinkilt.

Samal ajal, kui naised on rajal, töötab Lauluväljakul Tallink Meestehoid, kus meestel jagub tegemisi terveks päevaks. Tallink Meestehoius on laias valikus sportlike aktiviteete ja meelelahutust. Peale omavahelist sportlikku mõõduvõtmist saab ka lihtsalt pikutada ning ajakirju sirvida või üllatada jooksult tulnud kaasat uue soenguga. Meeste peamine ülesanne sel päeval on aga naistele kaasa elada ja finišis ergutada.

SEB Maijooksu ajal on Tallinna Lauluväljakul traditsiooniliselt avatud ka tervisemess, kus on arvukalt esindatud spordi- ja vaba-aja kaupade pakkujaid, tutvuda saab mitmete tervisetoodete ning -teenustega, kohal on tervisliku toidu pakkujad, registreerida saab tervisespordiüritustele.

Päeva lõpetab retrohõnguline SEB Maijooksu juubelikontsert, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid Karl Madis ja Erich Krieger.

Arvestades suurt osalejate arvu, tasub Maijooksule tulla aegsasti. Mõistlik on auto koju jätta ning sõita kohale ühistranspordiga või tulla tervisliku päeva puhul üldse jalgsi. Saabuda võib ka jalgrattaga, sest Lauluväljaku Mere värava juures on avatud rattaparkla. Kui siiski tullakse autoga, peab jälgima liiklusreguleerijate märguandeid ning parkima selleks ettenähtud parklates ja parkimiskohtadel Pirita teel või Eesti Näituste parklas. Maijooksu rajale parkimine on rangelt keelatud.

Maijooksuaegse liiklusinfo leiab SIIT.

SEB Maijooksule saab registreerida kuni 19. maini kella 17.00-ni suursündmuse kodulehel www.jooks.ee ja laupäeva hommikul enne starte Lauluväljakul asuvas sekretariaadis. Registreerimine kestab kuni 15 000 osaleja täitumiseni. Tänase seisuga on jäänud viimased paar tuhat vaba kohta.

Ilmaprognoos lubab laupäevaks suurepärast päikselist kevadilma, mis annab täiendava põhjuse kogu perega 20. mail Lauluväljakule tulekuks.