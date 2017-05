John Terry tegi skoori ja Chelsea võitis väravaterohke mängu

Tõenäoliselt lõi oma viimase värava Chelsea särgis klubi 36-aastane legendaarne keskkaitsjan John Terry, kes 22. minutil avas kohtumise skoori, lükates nurgalöögijärgses segaduses palli vastaste väravasse.

Chelsea poolel jõudsid tabamuseni veel Cezar Azpilicueta, Michy Batshuayi ja 88. minutil võiduvärava löönud Cesc Fabregas. Watfordi poolel olid täpsed Etienne Capoue, Daryl Janmaat ja Stefano Okaka Chuka.

Chelsea on liigatabelis kogunud nüüd 90 punkti ja meeskonna väravate vahe on 80:32. Watford on 40 silmaga 16. positsioonil, kuid neil on viimases voorus hea õnne korral võimalik päris mitme koha võrra tõusta.