Federer jätab Prantsuse lahtised vahele ja keskendub Wimbledoniks

35-aastase Federeri jaoks on just Prantsuse lahtiste turniir neljast suurest slämmist olnud tema jaoks kõige edutum, kui tal on Roland Garros' väljakutelt ette näidata vaid üks tiitel - aastast 2009.

Federer on tänavu liivaväljakutel mängimisest hoidunud, et pikendada oma karjääri. Pariisis jäi šveitslasel mängimata ka eelmisel aastal, toona vigastuse tõttu.

"Ma olen viimasel kuul kõvasti tööd teinud, nii väljakul kui sealt väljas, et veel mitmeid aastaid kõrgemal tasemel mängida. Tunnen, et kõige parem on liivaväljakute hooaeg vahele jätta ja valmistuda muruplatsideks ja kõvakattega väljakuteks," vahendas Reuters tema sõnu.

"Tänavuse hooaja algus on minu jaoks olnud imeline, kuid pean endale aru andma, et edasises karjääris on turniiride valimine võti selleks, et saaks edaspidi veel pikka aega võistelda," lisas šveitslane.

Federeri jaoks algas tänavune hooaeg suurepäraselt, kui ta pärast kuue kuu pikkuselt pausilt naasmist võitis Austraalia lahtised ning seejärel ka Indian Wellsi ja Miami Openi turniirid.

Prantsuse lahtistel pannakse pallid mängu 28. mail ning võitja selgub 11. juunil.