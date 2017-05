Kalmer Musting: Aizatullov tegi liidrile väärilise mängu

"Täna saime oma kaitse väga hästi tööle, mis toimis päris mängu lõpuni. Kui meil kaitse on agressiivne, siis vastasel kuus-kuuele (mängides) oli tõsiseid raskusi värava saamisega. Nad kasutasid esimesel poolajal suhteliselt edukalt seitse-kuus formatsiooni ehk (mängisid) ilma väravavahita," analüüsis kohtumist Serviti peatreener Kalmer Musting.

Musting tõi nimeliselt välja ka meeskonna ühe juhtivmängija: "Roman Aizatullov suutis liidri väärilist mängu näidata. Kahes esimeses mängus me ootasime temalt midagi sellist, mis ta täna sooritas."

"Kui nii oleks iga kord, oleks veel parem. Vaatasime oma kahe esimese mängu vead üle, treener selgitas, kuhu visata ja kuhu liigub väravavaht. Loodame, et järgmises mängus õnnestub samamoodi," sõnas päevakangelane Aizatullov ise.

"Põlva oli selle kahe esimese mänguga väga tagajalgadele aetud. Täna oli kohe näha... eelkõige just leegionärid, kes väga teravalt alustasid ja mängisid. Nende agressiivsusele me ei leidnud lõpuni püssirohtu ja selle taha täna jäi. Meie rünnak jäi kesiseks täna," arvas HC Kehra juhendaja Indrek Lillsoo.

Kolmapäevasest mängust ootab Musting järjekordset kõva lahingut ja tiitlilubadusi välja käima ei hakka: "Ma siin lubada midagi ei saa. Praegu on läinud kõik mängud koduväljakul mängivale võistkonnale. Loomulikult me tahame võita, aga kindlasti ei saa see kerge olema ja eks ülehomme õhtul oleme targemad."