Fännide lemmik Reinar Hallik lõpetas karjääri: nüüd olen amatöör

"Ei saa selle seeriaga rahule jääda. Kaotus kaotuseks, aga me ei mänginud oma taset välja. Ükski mees meie võistkonnas ei ole rahul selle mängupildiga. Me olime paremaks suutelised. Kas see oleks võiduks piisanud, seda ma öelda ei oska," selgitas Hallik pettumuse tagamaid.

Suure tõenäosusega oli Halliku jaoks tegemist viimase mänguga meistriliiga tasemel: "Ei taha küll nii lõpetada, aga loodetavasti profikorvpalluri karjäär sai läbi mul. Nüüd olen amatöör."

"Ma ütlesin enne mängu poistele, et ma ei tunne, et see oleks mu karjääri viimane mäng. Eks ta ikka oli veidi teistmoodi, et võib-olla jääb viimaseks. Võib-olla keha paraneb hästi ja järgmisel aastal uuesti, aga praeguse seisuga peab puhkust võtma," lisas Hallik.

Halliku sõnul oli talle lõppenud hooaeg füüsiliselt väga raske: "Mängu mängid ära, aga pärast on nii valus, et ei saa järgmisel päeval lastki sülle võtta. See segab tavaelu. Tahaks keha korda saada ja loodetavasti saab siis niisama ka korvpalli mängida."