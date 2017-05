Zlidnis ja Ferencvaros pidid Ungaris leppima hõbemedalitega

Nädal tagasi koduväljakul MTK üheväravalist paremust tunnistama pidanud Ferencvaros võttis esmaspäeval toimunud korduskohtumises samuti 0:1 kaotuse vastu. Kolmandat järjestikust meistritiitlit jahtinud Ferencvarose lootused maeti 77. minutil, kui MTK oma ainsa värava lõi, kirjutab Soccernet.ee.

2016. aasta Eesti parim naisjalgpallur tegi sarnaselt esimesele vaatusele ka sel korral kaasa kõik 90 minutit.

Meistriliiga hõbedane naiskond sai võidurõõmu maitsta ja karika pea kohale tõsta läinud kuul, mil krooniti nad kolmandat aastat järjest karikavõitjaks. See tähendab seda, et Zlidnis ja Ferencvaros on viimase kolme aasta jooksul võitnud kolmel korral karikavõistlused ning kaks korda meistriliiga.