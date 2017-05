Motokrossi noortesarja etapi võitis 85cc klassis Mikk Martin Lõhmus

Tõeliselt rahvusvahelisel võidukatsumisel Raplamaal osales üle 90 sõitja Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt.

Citroen 85cc esimese sõidu stardi võitis Mikk Martin Lõhmus, kes tegi kohe konkurentidega sisse ka turvalise edumaa. Võistluseelsetel päevadel Kuimetsas üks usinamalt treeninud noormehe sõidust oli näha, et ta tunneb raja iga nüanssi ning võttis hüppeid hoogsamalt kui keegi teine. Stardis läks teiseks küll Venemaa sõitja Ilias Krasnitskyi (Husqvarna), kuid teisel ringil möödus temast Robert Sarapuu (KTM, Yamamoto RC), kes selle positsiooni ka säilitas nagu Krasnitskyigi kolmanda koha. Teises sõidus Lõhmus nii head starti ei saanud, kuid esimese ringi lõpuks oli ta siiski liidriks tõusnud ja sõitu juhatama ning etappi võitma ta jäigi. Taas püsis teisel positsioonil Krasnitskyi, kuid viimasel ringil langes Venemaa noormees kuuendaks. Sarapuu sõitis esimesed kolm ringi kolmandal kohal, langes siis viiendaks ning suutis uuesti kolmandaks tõusta. Väga hea sõidu tegi Kaarel Tilk (KTM, Sõmerpalu MK), kes möödus kolmandal ringil Sarapuust ning lõpetas võistluse teisel kohal. Etapi kokkuvõttes oli Lõhmuse järel teine Sarapuu ning kolmanda koha poodiumil hõivas Tilk. Sarja liidrina jätkab Lõhmus.

Citroen 65cc oli sama võimas liider Janis Kubulins (Husqvarna, Läti). Esimese sõidu stardi võitis Joosep Pärn (KTM, Pärnu Motoclub) ja suutis liidripositsiooni ka esimesed viis ringi hoida, kuid siis pääses Kubulins mööda ning lõpetas enam kui 10sekundilise edumaaga nii selle kui järgmise sõidu. Kolmandat kohta hoidis terve sõidu vältel Richard Paat (KTM, AYR Racing Team). Teises sõidus läks Kubulins konkurentidel kohe eest, teise koha võttis taas Pärn, kes loovutas selle vaid üheks ringiks Kennert Nurjale (KTM, AYR Racing Team), kolmandal positsioonil alustanud Paat pidas Nurjaga maha põneva duelli, kus nad mitmel korral kohti vahetasid ning millest Nurja võitjana väljus. Etapi kokkuvõttes võitis Kubulins (tema on ka sarja liider), Pärn teine ja Nurja kolmas.

50cc klass oli üks osavõtjaterohkemaid, puu taga oli 19 väikest võidusõitjat, kes pakkusid kiiret ja eriti vanematele adrenaliinirohket vaatemängu. Esimese sõidu stardist sai parima lähte Karl Teesalu (KTM, RedMoto Racing), kes hoidis seda positsiooni peaaegu lõpuni, loovutades liidrikoha vaid kolmeks ringiks Remi Felmanile (KTM, RedMoto Racing), kuid suutes enne finišit klubikaaslasest siiski mööduda. Kolmanda koha sai Janise noorem vend Jekabs Kubulins (KTM, Läti). Teise sõidu stsenaarium oli hoopis teistsugune: kohe stardis pääses juhtima Kubulins, kes jäi konkurentidele püüdmatuks. Tema järele asusid Enriko Peilman (KTM, RedMoto Racing), Sten-Kevin Toomela ning Teesalu ja Felman. Oli näha, et need neli poissi annavad endast kõik, et positsiooni parandada. Toomela kukkus kuuendal ringil, Teesalu pääses kolmandaks, kuid Peilmani ta finišiks kinni püüda ei suutnud. Esikolmik Kubulins, Peilman ja Teesalu ning etapi kokkuvõttes Kubulins, kes on ka sarja liider, Teesalu ja Peilman.

Toit's 50cc PW/Mini klassis osalejad olid päeva pisimad. Esimese sõidu võitis Ivan Klyushkin (KTM, Venemaa), teine oli Mattias Tamekant (KTM, RedMoto Racing) ja kolmas Krevor Marcel Nõmme (KTM, Kahro Racing). Teises sõidus ebaõnnestus külalisvõidusõitja start täielikult, väga hea lähte sai aga Aigar Leoki poeg Lucas Leok (KTM, Sõmerpalu MK), kes kindla eduga sõidu esimesena ka lõpetas. Nõmme hoidis pikalt teist positsiooni, kuid tagant visalt tõusnud Klyushkin suutis viimasel ringil siiski temast mööduda. Kokkuvõttes pälvis Klyushkin siiski esikoha, Leok oli teine ja Nõmme kolmas.

Corno Kaubad Quad 100/ Tulson Auto Quad 200 ühissõidus tekkis kaks omavahel võrdsete konkurentide paari: Tanel Põdra (Honda, Pärnu Motoclub) ja Mihkel Salujõe (Honda, HRC Eesti Racing Team) ning Sigmund Villumson (Honda, Äksi MK) ja Rasmus Sõna. Põdra suutis stardi võitnud Salujõest mööduda ning teda turvaliselt selja taga hoida. Kolmanda positsiooni hõivanud Sander Oinus (Apex, Motoklubi K&K) oli sunnitud katkestama, nagu ka neljas olnud klubikaaslane Kaur Must (Apex). Villumson ja Sõna sõitsid võrdses tempos ja sellises järjestuses ka lõpetasid. Quad 100 esikolmik Põdra, Salujõe ja Sõna, Quad 200 arvestuse ainus osaleja oli Villumson. Teises sõidus ei andnud Salujõe Põdrale võimalust ning võitis nii selle kui etapi. Kolmas oli taas Sõna. Salujõe, Põdra ja Sõna oli esikolmik ka etapi kokkuvõttes.

Juunior Moto Quad 50 klassis oli esimeses sõidus kindel liider Kaur Must Sander Oinuse (mõlemad Apex, Motoklubi K&K) ja Karl Koho (Apex, Äksi MK) ees. Teise sõidu Must katkestas, selle võitis Koho, teine oli Kedor Kohu ja kolmas Ian Vares (mõlemad Apex, Saaremoto). Kokkuvõttes esikolmik Koho, Must, Kohu.

Pitbike Open EMV avaetapi võitis Heido Havam

Kuimetsas algasid ka Pitbike Open klassi Eesti meistrivõistlused, mis tõid 23 võidusõitja seas starti ka Heido Havami (Rotek, HRC Eesti Racing Team). Loodetud põnevat duelli Havami ja kevadel samuti taas rajale tulnud Henri Remma (YCF, Freetime Racing) vahel seekord ei sündinud. Havam läks mõlemas sõidus konkurentidel eest, tema selja taga heitlesid esimeses sõidus Marko Lepik (BucciMoto, Mini RC) ja Sasha Võsa (Pitpro), kellest viimane pidi kolmanda koha loovutama Targo Tintsole (Pitpro, Kagu MK). Remma sai tehniliste probleemide tõttu esimeses sõidus alles 12. koha. Teises sõidus aga pidas Remma tehnika paremini vastu ning ta võttis Havami järel teise positsiooni, mida hoidis hoolimata Lepiku marulisele tagaajamisele kuni lõpuni. Etapi kokkuvõttes võit Havamile, teine oli Marko Lepik ja kolmas Targo Tintso.

Eesti noorte karikasari koos BucciMoto Pitbike karikasarjaga jätkub 27. mail Järva-Jaani krossirajal.