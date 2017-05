Mängijatele võlgnev Sillamäe Kalev on alaliidu põhjaliku uurimise all

"Jalgpalliliidu litsentsikomisjon on võtnud Sillamäe Kalevi tegevuse eraldi uurimise alla, sest klubi eelarveplaan ei ole praeguseks realiseerunud ja seda on juba mitu korda edasi lükatud. Täna teatas klubi uuest tähtajast, milleks nad loodavad olukorra joonde saada. Oleme kursis, et ka mängijate tasustamisega on probleeme," teatas EJL infojuht Mihkel Uiboleht Delfile.

Ta lisas, et alaliit on Sillamäe klubi finantsdistsipliini rikkumise eest tänavu juba ka karistanud - 500 eurone nõue määrati mai alguses.