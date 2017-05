Eesti Autospordi Liidu peasekretärina asub tööle Alar Arukuusk

Alar Arukuusk on tihedalt spordivaldkonnaga seotud, olles olnud juhatuse liikmena MTÜ Eesti Suusaliit tegevuse käivitamise juures aastatel 1991-2005. Aastatel 1990-2009 on Alar Arukuusk võistluste direktorina korraldanud rahvusvahelist suusatajate suvist võistlust Suverull ja aastatel 1999-2011 Otepää MK-etappi murdmaasuusatamises.

Viimase 12 aasta jooksul on Alar Arukuusk olnud SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige. Ta on taganud juhina keskuse haldamise, kvaliteetsete teenuste osutamise (s.h. erinevate autorallide võistluskeskuste väljaehitamine) ja Tehvandi keskuse väljaehitamise vastavalt SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu kinnitatud arengukavadele rahvusvaheliselt tunnustatud võistlus- ja treeningkeskuseks (K90 hüppemägi, laskesuusatamise kompleks, staadion, suusa- ja rullsuusarajad, kaasaegne lumetootmise süsteem, hotell, puhkemaja, biathloni hoone, jne). SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liikme leping lõppes tähtaegselt 7. märtsil 2017.

Alar Arukuusk kommenteeris pressiteate vahendusel: „Usun, et mul on kogemusi ja motivatsiooni töötamaks EAL peasekretäri ametikohal ning suudan anda oma panuse Eesti autospordi jätkuvale arengule ja paremale turundamisele. EAL on suurte traditsioonidega ja heade rahvusvaheliste tulemustega spordiorganisatsioon, mida on hästi juhitud. Usun, et EAL eesmärgipärane tegevus vastavalt kehtivale EAL arengukavale, struktuurile ja põhikirjale on jätkusuutlik ja vajalik heas koostöös EAL alakomiteede, EAL juhatuse ja teiste koostööpartneritega.“