Suure võidu võtnud Monaco jõudis meistritiitli lävele

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas on Monacol jäänud tiitel sisuliselt veel vaid vormistada, viimases voorus alistati Lille 4:0.

Radamel Falcao lõi kaks väravat, Bernardo Silva lisas ühe ja Lille sai hakkama omaväravaga ning Monaco on kaks vooru enne hooaja lõppu Ligue 1's 89 silma peal. Ühe mängu enam pidanud Pariisi St. Germainil on 86 punkti ja nad on Monacost löönud 17 väravat vähem.

Viimati 2000. aastal Prantsusmaa meistriks tulnud Monaco võib tiitlivõidu kindlustada kolmapäeval, kui võõrustatakse St. Etienne'i. PSG on Prantsusmaal triumfeerinud viimasel neljal aastal.

Teised tulemused:

Bastia - Lorient 2:0

Bordeaux - Marseille 1:1

Caen - Rennes 0:1

Dijon - Nancy 2:0

Metz - Toulouse 1:1

Montpellier - Lyon 1:3

Nantes - Guingamp 4:1

Nice - Angers 0:2

St. Etienne - PSG 0:5