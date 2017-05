Austria meistriks tulnud Salzburg lõpetas Leipzigi euroteekonna juba eos?

Austria jalgpallimeistriks tuli neljandat aastat järjest energiajoogitootja Red Bulli rahastatav Salzburg, kelle edasine saatus Meistrite liigas on hetkel aga küsimärgi all.

Kolm vooru enne hooaja lõppu on Salzburgi edu teisel kohal oleva Viini Austria ees 12 punkti. Salzburgi klubile oli see neljandaks järjestikuseks tiitliks, viimase 11 aasta jooksul on koduliigas triumfeeritud kaheksal korral.

Pärast seda, kui Red Bull klubi 2005. aastal üle võttis, vahetas firma klubi traditsioonilise lilla särgi Red Bulli sümboolikaga valge ja punase vastu, mistõttu lõid klubi toetajad protesti märgiks uue, praegu tugevuselt kolmandas liigas mängiva klubi Salzburgi Austria.

Euroopa jalgpalliliit UEFA on sattunud unikaalsesse olukorda, sest Saksamaa Bundesligast on Meistrite liigasse kvalifitseerunud Leipzig, kes on samuti Red Bulli omanduses. UEFA reeglid keelavad aga ühe omaniku kahel klubil Meistrite liigas ja Euroopa liigas mängida ning praeguse süsteemi järgi kvalifitseeruks Meistrite liigasse Salzburg, kes lõpetab koduliiga võitjana kõrgemal kui Saksamaal teise kohaga lõpetav Leipzig.

UEFA on lubanud mõlema klubi struktuuri juunikuu jooksul põhjalikult üle vaadata. Leipzigi tegevdirektori Olivier Mintzlaffi sõnul on Red Bull aga oma kodutöö ära teinud ning hetkel kehtivate reegilte järgi peaksid mõlemad klubid saama Meistrite liigas osaleda.