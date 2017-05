Rapla suurjooksu võitsid Argo Jõesoo ja Kaisa Kukk

Esimene tõeliselt soe kevadilm tõi Raplasse jooksma arvukalt jooksjaid nii 10 km kui 5 km distantsile. 10 km distantsil püsis ees juhtgrupp – Argo Jõesoo, Priit Lehismets, Tõnu Lillelaid. "Kuigi treener Enn Sellik ei soovitanud, tahtsin ikkagi saada lõpuaega alla 31 minuti, sest tundsin, et särts on sees ja tahtsin proovida," ütles Jõesoo ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Tema kaaslastel hakkas tempo langema, Jõesoo tegi kiirenduse. Eelviimasel kilomeetril tal tempo langes, läbides selle 3.28-ga. "Ei teagi miks, kas lasin ennast ise lõdvemaks, kuna vahe oli juba piisav. Finišisse jõudes valmistasin endale pettumiuse, sest aeg ei tulnud see, mida tahtsin, aga muidu olen jooksuga rahul. Esikoht on ikkagi tore emotsioon," sõnas Jõesoo, kelle võiduaeg oli 31.26.

Tema järel lõpetas täna teisena Priit Lehismets ajaga 31.56. „Vanemas eas tuleb see, et ei pinguta enam. Kolmanda mehega oli vahe nii suur ja nägin, et ta järgi ei tule. Treener ütles viimasel kilomeetril – võta rahulikult,“ sõnas Lehismets. Nii nagu Jõesoo valmistub temagi Narva poolmaratoniks. „Proovin Raido Mitiga sammu pidada. Kohtadele 3-5 läheb korralikuks andmiseks,“ arvas Lehismets. Kolmanda koha sai täna Raplas Tõnu Lillelaid (Sparta) 32.15-ga. Kuue hulka jõudsid veel Elar Vulla, Anti Puustus ja Sander Jürs.

Naistest võitis 10 km distantsi Kaisa Kukk ajaga 36.32. Ta alustas täna rahulikult, sest jalad veel möödunud nädal toimunud Tartu jooksumaratonist kanged. 7. kilomeetril püüdis ta kinni kiirelt stardist minema pühkinud klubikaaslase Mari Boikovi, kes jõudis finišisse kolmandana ajaga 37.28. Viimastel kilomeetritel möödus Boikovist ka teiseks tõusnud Moonika Pilli (Jooksupartner) isikliku rekordiga 36.43.