Kahe aasta eest Otepääl võidutsenud Tomas Northug lõpetas karjääri

Norra meedia on Northugi võimaliku lõpetamise teemal spekuleerinud juba pikemat aega, aprilli lõpus postitas mees Instagrami kontole ka foto endast Portugalis, pildiallkirjaga "pensioniks valmistumas". Laupäeval said kahtlused ka tõepõhja.

"Ma olen selle üle juba mitu kuud mõelnud," vahendab Aftenposten paaril viimasel aastal haigustega võidelnud Northugi sõnu. "Minu suusatamiskarjäär on nüüd lõppenud. See on kurb, sest see on olnud kogu minu elu."

"See on tõesti kurb. Ma arvan, et ta oleks pidanud veel ühe aasta jätkama," sõnas Northugi vanem vend Petter, kelle sõnul oli Tomas tema tähtsaim treeningpartner. "Ta on veel noor, profispordis võivad asjad kiirelt muutuda. Sellegipoolest austan ma tema otsust."

"Kui oled oma peas juba otsuse langetanud, on sind raske ümber veenda," vastas Petter Northug küsimusele, kas proovis venda panna meelt muutma. "Sa kas tahad seda teha või mitte ja sinus peab valitsema sisemine tung."