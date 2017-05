Napilt punktideta jäänud Soomer: õiget seadistust oli keeruline leida

Hooaja kokkuvõttes hoiab Wil Sport Racedays meeskonna sõitja 10 punktiga 20. positsiooni. European Supersport arvestuses kuulus eestlasele Alessandro Zacone järel Imola etapi teine koht. Hooaja kokkuvõttes jätkab Soomer Euroopa arvestuse liidrina.

"Kogu nädalavahetuse jooksul oli väga keeruline leida seadet, mis töötaks ja viimased muutused tegime veel võidusõiduks," selgitas Soomer pressiteate vahendusel. "Imola rada on väga eriline ja esimene aasta võimsama mootorrattaga on keeruline, et siin kiire olla ning et kõik töökorda saada. Eks see on kõik suur õppimine ja loodetavasti Doningtonis õpime jälle eespool. Kogu meeskond pingutab kõvasti ja teeme pidevalt samme edasi ja selle eest suured tänud neile."

Mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi sõitjate hooaeg jätkub kahe nädala pärast Inglismaal, Doningtoni ringrajal.