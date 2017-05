Raskesse seisu jäänud Soome alistas Šveitsi lisaaja järel

Fabrice Herzog viis Šveitsi 4.40 kestnud mängu järel juhtima, kuus minutit hiljem suurendas Joel Genazzi šveitslaste eduseisu kaheväravaliseks. Juuso Hietanen viskas avakolmandiku lõpuminutil ühe värava tagasi ning otsustaval kolmandikul viis Mikko Rantaneni värav kohtumise lisaajale, kus sai otsustavaks Valtteri Filppula tabamus.

Teises õhtuses kohtumises oli Rootsi 4:2 üle Taanist. Joel Lundqvisti värava ning William Nylanderi kahe tabamuse toel haaras Rootsi 3:0 eduseisu, kuid Morten Madsen ja Markus Lauridsen vähendasid Taani kaotusseisu kolmandal kolmandikul minimaalseks. Rootslastele kindlustas võidu Nicklas Bäckströmi tabamus kaks ja pool minutit enne kohtumise lõppu.

11 punkti peal olev Soome hoiab B-alagrupis neljandat kohta, veerandfinaali võib nende asemel veel pääseda Norra ning seda juhul, kui Soome kaotab viimases voorus grupi liidrile Kanadale ja Norra saab kahest allesjäänud kohtumisest Kanada ja Valgevene vastu vähemalt neli punkti. Teisel kohal oleva Tšehhi järel on kolmas Šveits.

Rootsi kindlustas A-alagrupis võiduga kolmandat kohta, gruppi juhib USA Venemaa ees. Lätil on neljandana üheksa punkti, sama palju on punkte ka Saksamaal, kuid Lätil on jäänud pidada üks kohtumine enam.