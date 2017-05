Rapla edu alused: Kuusmaa näidispoomine ja tugev meeskonnavaim

Tänavust korvpallikevadet on rahvasuus nimetatud juba ka punaste revolutsiooniks. Kes on need Rapla korvpallimeeskonna uutesse kõrgustesse viinud inimesed, seda käis kohapeal uurimas Alvar Tiisler.

"Me oleme töömehed, kellel on missioonitunne," iseloomustas AVIS Utilitas Rapla kapten Indrek Kajupank meeskonda ETV spordisaatele ning tõi näite. "Kui kellegil tuleb rünnak kehvemini välja, siis sel päeval rabeleb ta rohkem kaitses."

Rapla keskmängija Thomas van der Mars hindab tiimitunnet. "Meie edu saladus on meeskonnavaim," teatas hollandlane. "Kõik mängijad panustavad meeskonna edusse. Seerias Tartu vastu nägite emotsioone ja seda, kuidas me andsime endast kõik, et võita."

Rapla peatreeneril Aivar Kuusmaal on tippu pürgimiseks karmid meetodid. "Iga hooaeg on võitskond vaja ühtseks rusikaks viia," lausus Kuusmaa. "Tänavune polnud erand. Meil oli hooaja käigus probleeme küll. Ma ei taha öelda, et kopeerin teisi treenereid, aga olen kuulnud, et osades klubides tehakse näidispoomist. Kui selle ühe peal ära teed, siis ülejäänud üheksa saavad aru, et nalja pole. Iga aasta ma valin välja ühe "kliendi," kes peab seda taluma. Kui ta sellest välja tuleb, muutub ta ka ise tugevamaks."

Aivar Kuusmaa nö. kliendi ehk Rasham Suareze kõrval on finaalseerias peamiselt seitsmehele mehele tugineva Rapla koosseisust hooaja vältel enim silma paistnud hollandlasest tsenter, põhiturniiri parimaks mängijaks valitud van der Mars. "Võistkonnas peavad olema korralik tsenter ja mängujuht, keda ülejäänud mehed abistavad," arutles Kajupank. "Meil on korralik tsenter olemas, kes on kõva töömees ning ta ei tee üleliigseid asju."

Van der Mars jäi kiidusõnu kuuldes tagasihoidlikuks. "See pole tõsi, kõik mängijad on Rapla meeskond. Mul on olnud palju mänge, kus ma ei ole end hästi tundnud, kuid õnneks saan ma alati toetuda oma tiimikaaslastele, kes mind alati aitavad ja kes samuti meeskonna võidule viivad. Siin pole ainult mina ja kindlasti pole ma pool võistkonnast. Me ajame seda asja kõik koos," lisas hollandlane.

Kuigi võrreldes esimese hooajaga on Rapla esindusmeeskonna eelarve kasvanud pea kümnekordseks, jääb see finaalivastasele Kalev/Cramole ikkagi alla nii kolmandiku võrra. Klubi juht Jaak Karp nendib, et suurt korvpalliasja Raplas teha ongi meeletult raske, kuid hädaldamise asemel tuleb tegutseda. "Olen püüdnud väiksuse meie kasuks keerata," lausus Karp. "Meie toetajate ring on läinud Raplast välja. Me teeme Rapla kohta võimatut asja."

Finaalipääs on tagatud, kuid mis saab edasi. Kõigist agadest hoolimata tahab Rapla astuda miks mitte juba järgmisel hooajal ühe uue suure sammu. "Peaksime minema Euroopasse mängima," ütles Kuusmaa. "See nõuab raha, kuid see teeks hooaja teistsuguseks ka fännidele, kes ei näeks siin ainult Läti või Leedu klubisid."

Aga enne järgmist hooaega on veel mõneks nädalaks olevik. Nagu lähiajalugu on näidanud, täituvad spordis ka suured unistused ja praegu on selleks Rapla jaoks Eesti meistritiitel. "See pole realistlik siht, aga me lähme igat mängu võitma. Eks aeg näitab, kas me kestame pool või kogu mängu," lisas Kuusmaa.