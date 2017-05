Kanter: meeste seas pole ületamatuid rekordeid

Saksamaal Wiesbadenis kettaheitevõistluse 65.87-ga võitnud ja samas ka rinnalihasele liiga teinud Gerd Kanter saab homsete uuringute järel teada, kui pikaks võistluspaus kujuneb. Maailmameistrivõistlusteni on veel üle 80 päeva.

"Mul juhtus treeninglaagris kangisaalis õnnetus, mis kodus süvenes ja ma ei pidanud heidetele enam vastu," ütles Kanter ETV spordisaatele. "Kuna juba eelnevalt oli tunda, et rinnalihas on kange ja soojenduskatsetel sikutas üha rohkem, siis oleksin pidanud pärast teist pikka heidet võistluse pooleli jätma. Aga otsustasin veel ühe katse teha. Homme selgub, kui tõsine asi on, aga paariks nädalaks peab võistluskarussellilt maha astuma."

Plusspoolele saab Kanter kanda selle, et täitis maailmameistrivõistluste normi. "See oli väga oluline, sest kaks ja pool kuud enne MM-i ei pea ma enam normile mõtlema," lausus Kanter. "Nüüd tuleb kõik teha selleks, et maksimaalselt kiiresti paraneda."

Numbritest rääkides ütleb Kanter, et ta ei poolda Euroopa kergejõustikuliidu soovi tühistada kõik senised rekordid. "Kahtlen, et rahvusvaheline kergejõustikuliit selle heaks kiidab," sõnas Kanter. "Kui järgmisel aastal rekordid tühistatakse, siis kuidas ma ütleme neile, kes tänavu tippmargi püstitavad, et su rekord uuest aastast enam ei kehti. Kui oleks tahtnud vahet sisse tõmmata, siis oleks olnud ideaalne seda teha sajandivahetusel. Kui ma vaatan meeste püstitatud rekordeid, siis seal ei ole selliseid tulemusi, mida poleks võimalik ületada."