Anett Kontaveit: Petkoviciga võib mängida küll

Anett Kontaveit sai väga magusa revanši. Kui eelmisel nädalal jäi ta 27-aastasele maailma 98. reketile Mariana Duque-Marinole Kolumbiast tunniga kahes setis alla, siis täna pööras ta trikitava tuulega toimunud maratonmatši raskel hetkel enda kasuks. Pärast 3:6 kaotatud avasetti võttis maailma 66. reket ohjad tänu julgemale mängule enda kätte ja võitis teise seti 6:2 ning viimseni põneva otsustava seti 7:5 ja sellega ka üle kahe tunni kestnud matši.

"Esimest setti domoneeris vastane, kuid teises setis sain oma mängu paremini käima, ning jõudsin selgusele, mida ma tegema pean," ütles Kontaveit ETV spordisaatele. "Ma arvan, et otsustavaks sai see, et hakkasin julgemalt. Lõpus tuul segas natuke, kuid suutsin mängu enda kasuks pöörata. Oli hea võit, mis lisas enesekindlust."

Esmakordselt Rooma turniiril mängiv ja kohe ka põhitabelisse jõudnud Kontaveiti ootab nüüd kogenud Andrea Petkovic Saksamaalt. Rooma turniir, mille loosimistseremoonia toimus kuulsa Colosseumi juures, kuulub WTA toiduahelas 13 kõige kõvema turniiri hulka. Mängijate vahel jagatakse välja üle 3 miljonit euro ja esimest paigutust omab Angelique Kerber, kes ootab endale vastast just paarist Kontaveit - Petkovic.

"Ma olen nüüd kaks pikka ja füüsiliselt väga rasket mängu võitnud," lausus Kontaveit. "Ma ei ole Petkoviciga varem kohtunud, aga ta läbis samuti kvalifikatsiooni ning ma usun, et temaga võib mängida küll. Aga kõik vastased on siin väga tugevad ja lihtsamaks ei lähe midagi."