Varrak: mingil hetkel lagunesime täiesti ära

Finaalseeria teine kohtumine oli erinevalt esimesest lõpuni tasavägine, ehkki Kalev/Cramo alustas bravuurikalt ja saavutas loetud minutitega 11:0 algedu. Rapla viskas esimese korvi alles enam kui kolmeminutilise mängu järel, aga ei lubanud Kalevil teist kohtumist järjest lihtsalt võita. "Ma ei usu, et arvasime, et lihtsalt tuleb," vahendas ETV spordisaade Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbeki sõnu. "Nad näitasid Tartu vastu, et on heas vormis ja tuleb raske seeria. Ma ei usu, et me läksime mütsiga lööma."

Poolaja kaheksaga kaotanud Rapla jõudis viigini kolmandal veerandajal ja paaril korral pääseti ka nelja punktiga juhtima - mõne minuti jooksul oli väljakul nagu üks meeskond. Kalevi peataolekut polnud siiski väga kauaks ja valitsev Eesti meister sai uuesti nii kaitses kui rünnakul kõik ladusamalt toimima. "Tahtmise ja sooviga on võimalik väga palju ära teha," tunnistas Rapla tagamängija Martin Paasoja. "Kui nad annavad meile võimaluse, siis võtame kõik ära."

Tallinlaste peatreener Alar Varrak lisas: "Me peame mentaalselt tugevamad olema. Ükskõik, mis väljakul juhtub, me ei tohi lasta ennast sellest häirida. Mingil hetkel me aga lagunesime täiesti ära. Meil läks tükk aega, enne kui mängu tagasi kontrolli alla saime."

Kohtumise lõpp kujunes põnevaks. Viimasel minutil oli Raplal esmalt võimalus kaotusseis ühele punktile vähendada - ebaõnnestunult. Seejärel vastas Kalev kaugviskega Branko Mirkovici esituses, aga ka see kuuepunktiline edu oli järelejäänud 17 sekundiga kokku sulamas. Rapla tulemuslikumana 17 punkti visanud Rasham Suarez tõi ühe rünnakuga neli punkti, lisades kaugviskele vabaviske. Kui Vitali Ljutõtš realiseeris teisel pool kahest vabaviskest ühe, tekkis Suarezil veel võimalus mäng lisaajale viia - Kalev sai seeria teise võidu 75:72.

"Kui me oleksime neljanda mängu Tartule kaotanud, siis poleks me viiendat kohtumist suutnud mängida," tõdes Rapla juhendaja Aivar Kuusmaa. "Praegu on seis 0-2 ja sellest on varemgi välja tuldud. Praegu ei räägi ma seeria võidust, vaid järgmisest mängust, mis meie jaoks on olulise tähendusega."

Finaalseeria jätkub Raplas neljapäeval.