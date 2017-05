Inglismaa kõrgliigas selgus viimane väljalangeja

Kolmemängulise kaotustejada ning sama pika väravateta seeria lõpetanud Londoni klubi tabamuste eest hoolitsesid Wilfried Zaha 3., Christian Benteke 34., Luka Milivojevic 85. (pen.) ja Patrick van Aanholt 90. minutil.

Seega on voor enne hooaja lõppu selgunud kõik kolm väljalangejat. Lisaks Hullile peavad kõrgliigaga hüvasti jätma Middlesbrough ja Sunderland. Esiliigast on edasipääsu taganud Newcastle United ning Brighton & Hove Albion. Kolmanda kõrgliiga pileti lunastab play-offi võitja, kus on peetud esimesed poolfinaalid. Eile tegid Fulham ja Reading 1:1 ning täna Huddersfield Town ja Sheffield Wednesday 0:0 viigi.