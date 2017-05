Klavan kuulub ka hooaja eelviimasel mängul Liverpooli pingile

Liverpool on Inglismaa kõrgliigas 36 mänguga kogunud 70 punkti, millega hoitakse neljandat kohta. Kolmandal kohal oleval Manchester Cityl on 72, neljandal kohal oleval Londoni Arsenalil 69 silma.

Klavan kuulus Liverpooli algkoosseisu viimati 8. aprillil. Kokku on eestlane Liverpooli eest käinud väljakul 20 liigamängus.

The #LFC matchday squad for today's meeting with @WestHamUtd in full pic.twitter.com/pEr6p444iC