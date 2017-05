Pärnu tõmbas liidrite duellis Flora vastu pikema kõrre

Vooru põnevuskohtumises läksid vastamisi siiani vaid võite tunnistanud Pärnu JK ja Tallinna Flora. Mäng algas hästi Flora jaoks, kui viiendal minutil viis Katrin Loo nad 1:0 juhtima, kirjutab jalgpall.ee. Viigiväravani jõudis Pärnu 20. minutil, kui Anastassia Morkovkina saatis kauglöögi Flora väravasse. Pärnu ei olnud sellega avapoolajal veel lõpetanud, sest viimastel minutitel teeniti penalti, mille Morkovkina ka realiseeris. Teise kolmveerandtunni esimeses pooles tekitas põnevust jällegi Flora, kui Lisette Tammik 60. minutil mänguseisu viigistas.

Pärnu ei soovinud aga punkte loovutada ning võiduväravat aeti tuliselt taga. Kümme minutit enne normaalaja lõppu selleni ka jõuti, kui Anete Paulus suunas palli peaga vastaste väravasse ja vormistas mängu lõppseisu 3:2. See tulemus tähendab, et Pärnu jätkab ainsana liigas kaotuseta ning edu Flora ees on kolmepunktiline.

Kolmanda koha heitluses suutis SK 10 Premium võõral väljakul võtta väärtusliku võidu, kui Tallinna Levadia alistati tulemusega 4:1. Tabelis on SK 10 nüüd 12 punktiga kolmandal kohal ja Levadia üheksa punktiga neljas.

Tartu Tammeka võõrustas Sepa jalgpallikeskuses Noortekoondist ning teenis kodus 6:0 võidu. Esimene poolaeg lõppes Tammeka 1:0 eduga, kui Merle Alupere tartlannad juhtima viis. Teise kolmveerandtunni jooksul nähti rohkem väravaid, kui Alupere lisas oma teise, et Tammeka eduseisu suurendada. Lisaks said jala valgeks Renate-Ly Mehevets, Eva-Maria Niit, Sirje Roops ja Maarja Saulep. Tammeka on viie vooruga kogunud seitse punkti ning asub viiendal kohal, Noortekoondis jätkab hetkel punktita kaheksandal positsioonil.

Vooru viimases mängus läksid vastamisi Tallinna Kalev ja Põlva Lootos. Esimese poolajaga suutis Kalev lüüa kaks väravat, kui resultatiivsed olid Eret Elen Viidakas ja Anett Kadastu. Teise kolmveerandtunni jooksul suurendas Kalev oma eduseisu veelgi, kui esmalt sai jala valgeks Kätlin Hein, seejärel sündis Põlva omavärav ning lõppseisu 5:0 vormistas Katrin Sõstar. Kalev teenis tabelisse võidupunktid ning on hetkel nelja punktiga kuuendal kohal. Lootos oma punktiarvet avanud ei ole ja asub seitsmendal kohal.