Teniste ja Sogndal alistasid Metsa koduklubi suurelt

Sogndal lõi mõlemal poolajal kaks väravat. Sarnaselt Metsale sai ründava äärekaitsjana mänginud Teniste kirja kõik 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee.

90 minutit mängis ka Nikita Baranov, kui tema koduklubi Kristiansund viigistas tabeli eelviimase Lilleströmiga 1:1. Mõlemad väravad löödi teise poolaja keskel.

Norras mängivate eestlaste koduklubidest läheb kõige paremini Enar Jäägeri Valerangal, kes on 10. positsioonil. Nii Sogndal, Kristiansund kui ka Viking kuuluvad tabeli tagumisse nelikusse. Eriti hull on Vikingi seis, kes on kaheksa mänguga teeninud vaid neli punkti.