Benfica tuli neljandat aastat järjest Portugali meistriks

Portugali jalgpalli kõrgliigas triumfeeris sel aastal taas Lissaboni klubi Benfica, kellele on see neljandaks järjestikuseks ning kokku 36. tiitliks.

Benfica kindlustas tiitli laupäeval, kui koduväljakul alistati Guimaraes 5:0. Üks voor enne hooaja lõppu on Befical 81 punkti, kolmandal kohal oleval linnarivaalil Sportingul 67 silma. Nende vahele mahub 73 punkti peal olev Porto, kellel on jäänud mängida kaks kohtumist.

Parimate väravaküttide edetabelis troonib Sportingu hollandlasest ründaja Bas Dost 31 väravaga. Teisel kohal oleval Porto brasiillasest ründajal Tiquinho Soaresel on 19 tabamust.

Läbi aegade on Portugalis tiitli suutnud võita vaid viis meeskonda – Benfical on 36, Portol 27 ning Sportingul 18 meistritiitlit. Belenenses ja Boavista on meistriks tulnud ühel korral, vastavalt 1946. ja 2001. aastal.