Lipin Sillamäe olukorrast: peaeesmärk on püsima jääda

Sillamäe Kalevi poolkaitsja Maksim Lipin rääkis Premium liiga 11. voorus Infonetilt saadud 0:3 kaotuse järel, et meeskonnal on praegu väga raske seis.

Nädala alguses tuli avalikuks, et leegionär, aastaid meistriliigas mänginud Kassim Aidara saadeti meeskonnast minema, kirjutab Soccernet.ee. Lisaks anti hundipass ka endisele Leedu koondislasele Mindaugas Kalonasele. Lipin meeskonna seisust: "Praegu on tõesti raske olukord. Tuli uudis, et Kassim läheb meeskonnast ära - see on vist jalgpalliliidusisene küsimus. Ja leedukas läks ka minema - see oli selge, sest tal oli väga halb distsipliin."

"Trennides on väga vähe rahvast. See, mis oli täna koosseisus, ongi see, kes on meil trennides osalenud. Sillamäel on praegu raske periood, aga ma usun, et läheb paremaks. Meie praegune peaeesmärk on Premium liigasse püsima jääda."

Kas Aidara minemalöömine ei olnudki siis klubi enda otsus, vaid on seotud muude asjaoludega? "Ma ei saanud aru tegelikult. Mingid küsimused temaga olid. Ma ei tea täpselt, mis seal toimus," ei osanud Lipin toimunut selgitada.