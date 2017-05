Liverpooli otsesed konkurendid Man City ja Arsenal võitsid

Man City alistas kodus tiitlikaitsja Leicester City 2:1 (29. David Silva, 36. pen Gabriel Jesus - 42. Shinji Okazaki). Arsenal oli võõrsil selgelt 4:1 parem Stoke Cityst (42., 80. Olivier Giroud, 55. Mesut Özil, 76. Alexis Sanchez - 67. Peter Crouch).

Manchesteri klubi oli aga eduseisu maha mängimas, kuid Riyad Mahrez (Leicester) eksis 13 minutit enne lõppu penaltil. Ta saatis palli küll väravasse, aga libises enne lööki ja puutus palli mõlema jalaga ning kohtunikul ei jäänud see märkamata.

Kaks vooru enne meistrivõistluste lõppu on Man City nüüd 72, Liverpool 70 ja Arsenal 69 punkti peale. Kindlasti ei ole oma viimast sõna öelnud ka Manchester United, kes on küll 65 punkti peal, aga kel on võrreldes konkurentidega ka üks kohtumine varuks.

Neist parim jõuab tulevaks hooajaks otse Meistrite liiga põhiturniirile, teine eelringi ning kolmas-neljas peavad leppima kohaga Euroopa liigas.

Liverpoolil on pidada veel võõrsilmäng West Ham Unitedi ja kodumäng Middlesbrough'ga, Manchester Cityl kodumäng West Bromwich Albioni ja võõrsilmäng Watfordiga, Arsenalil kodumängud Sunderlandi ja Evertoniga, Manchester Unitedil võõrsilmängud Tottenham Hotspuri ja Southamptoniga ning kodumäng Crystal Palace'iga.