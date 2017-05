Kristina Kuusk: paanika on kandunud meeldivaks värinaks

Olümpialinnast Rio de Janeirost tõi maailmakarikaturniiri kuldmedali koju epeevehkleja Kristina Kuusk. See on kõige kaalukam medal, mille Kuusk on individuaalselt teeninud.

Selle kulla kojutoomiseks võitis ta Rios 12-st matšist 11, alistades põhiturniiril järjest kuus vastast. Ihaldatud individuaalne võit tuli 25 aastat pärast vehklemistrenni minekut, 14 aastat pärast avastarti MK-sarjas ja kaks aastat peale esimest maailmakarikafinaali. Kõige rohkem on õnneliku epeenaise sõnul karastunud ajas tema võistlusnärv.

"Mingi hetk, kui sai rajale mindud, siis oli kerge väike paanika sees, aga nüüd on see paanika pigem kandunud meeldivaks värinaks," lausus Kuusk. "Pigem tahadki juba võistelda. Ei ole mingit hirmu, et "issand, see vastane". Ma tegelikult juba tükk aega ootasin, et millal see Rio tuleb. Ei jõua ära oodata, tahaks juba vehelda!"

31-aastane Kuusk rõhus veheldes oma trumbi kaitse peale - karistades konkurentide eksimusi. Tundis, et sooritused olid tehniliselt filigraansed, füüsis pidas hästi vastu ja närv püsis külm, kuigi 122 epeenaisega võistlus toimus Rio sõjaväebaasi vehklemishallis, kus valitsesid ülipalavad olud. "Võitlus palavusega... ma arvan, et see ei lasknud mul lihtsalt üleliigseid liigutusi teha. Hästi ratsionaalselt, kokkuhoidlikult ja täpselt kindla peale."

Kas see kordaminek kompenseerib ka olümpiamedalita jäämist? "Ei ole üldse nii mõelnud ja keegi ei ole küsinud. Need on kaks täiesti erinevat võistlust ja ma ei hakka neid kuidagi võrdlema sellepärast, et need mõlemad toimusid Rios."

Värskeid tuuli ja uut motivatsiooni on toonud paari kuu eest tehtud treenerivahetus. "Mõni aeg tagasi alustasin koostööd Peeter Nelisega ja olen rohkem rõhku pannud ka üldfüüsilisele poolele. Enne sai ka sellele rõhku pandud, aga nüüd kuidagi professionaalsemalt."

Maailma edetabelis 20-ndaks kerkinud Kuusk loodab, et edu polnud juhuslik ja selle tõestamiseks on tänavu veel kuhjaga võistlusi.