Kontaveidi treener: Anett peab ise mängu ajal otsuseid langetama

"Ma ei saa talle kõike ette öelda," lausus hollandlane ETV-le. "Ta peab ise tegema mängu ajal otsuseid ja sõltumata sellest, kelle vastu ta mängib. Ta peab erineva tasemega mängijatega võideldes mõtlema ise, et kuhu ja kuidas on vaja liikuda, mil moel vastasega võidelda."

Schaapi hinnangul oli Kontaveit eelmisel nädalal Madris füüsiliselt väsinud ja seetõttu võitis Hispaanias kolmest mängust ühe. Eelnenud turniirid Sveitsis ja Saksamaal läksid üle ootuste hästi ja Schaap arvas Madridis, et edule järgnenud väsimusest ronib Kontaveit kindlasti välja.

"Tegi uskumatu pingutuse. Nüüd on seis just selline nagu on. Peame sellega hakkama saama ning vaatama, kuidas minna edasi. Tuleme taas välja ja olen kindel, et ta on vormis," ütles Schaap.

Viiepäevase hingetõmbe järel alustas Kontaveit edukalt Rooma turniiri kvalifikatsiooni, võites täna kolmesetilises matšis 6:2, 4:6, 6:1 Jana Ćepelova Slovakkiast. Nii saab ta homme püüda revanši Kolumbia esinumbrilt Mariana Duque-Marinolt, kellele kaotas Madridis. Kuhu ja kui kiirelt võiks Anett maailma edetabelis kerkida - sel teemal Schaap spekuleerida ei soovi.

"Ta teeb juba fantastilist tööd, kuid me pole kunagi väga rahul. Ta on noor tulija, teeb tööd ja areneb. Ma ei taha rääkida edetabeli kohtadest. Vaatame, mida tulevik talle toob, ja mida ta ise suudab teha."