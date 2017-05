Martin Laas tuli Kuressaares Eesti meistriks kriteeriumis

Laas kogus Kuressaare linnatänavatel 1,7 km pikal ringil 63 punkti, edestades 30 punktiga U-23 vanuseklassi parimat Karl Patrick Lauki. Kolmandaks tuli 17 silmaga Mihkel Räim.

"Sõit hakkas aktiivselt nagu ikka. Esimene ring oli teada, et saarlased tahavad kohe paugutada ja nii ta läks. Miku pani teise ringi alguses kõvasti ja sai väikse vahe sisse. Punt jäi korraks natuke passima, kasutasin selle võimaluse ära ja sõitsin kohe ette Mikule järgi," kirjeldas Laas võistluse käiku.

"Lasin tal esimese vahefiniši ära võtta, et koos edasi minna. Aga kolmanda ringi alguses vajutasin vist natuke liiga kõvasti ja painutasin kurvides natuke kiiresti. Väike vahe tuli sisse ja ta loobus, nagu ta ise pärast ütles. Ma ise ei uskunud, et kohe eest ära sõidan, aga nii ta läks. Andsin oma tempoga minna ja tagant hakkas punt lollitama - tegid vahefinišeid ja siis jälle ei sõitnud ja nii ta läks. Nii see edu tuli."

Naiste seas järgnesid 30 punkti kogunud Kalmule Mathilde Manuela Nigul 18 ja Mae Lang kaheksa punktiga.