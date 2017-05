Meistritiitlit püüdev Vassiljevi klubi sai Poolas kolm võidupunkti

Iirlane Cillian Sheridan viis Jagiellonia 27. minutil juhtima, lõppseisu vormistas viimasel minutil kolm minutit varem vahetusest sekkunud Dmitro Homtšenovski.

Vassiljev alustas mängu Jagiellonia algrivistuses ja vahetati üleminutitel pingile.

Jagiellonial on pidada veel neli kohtumist ja edu teisel kohal asuva Poznani Lechi ees on kolm punkti. Siiski on Poznani klubil ka üks mäng varuks.